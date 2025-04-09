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Банк России назвал распространенную ошибку инвесторов

ЦБ: 42% граждан ошибочно верят, что инвестиции частников страхует государство
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Максим Блинов/РИА Новости

В России 42% опрошенных розничных инвесторов ошибочно полагают, что инвестиции частных инвесторов застрахованы государством, показало исследование, проведенное Банком России.

При этом 85% респондентов понимают разницу между инвестициями и сбережениями. Наиболее часто инвесторы вкладываются в ценные бумаги российских компаний, реже в гособлигации. Однако 45% не имеют плана инвестирования. Другие 10% не смогли ответить, есть ли у них такой.

Во второй половине февраля в пресс-службе Яндекса рассказали, что россияне ищут неожиданные варианты, куда инвестировать. Пользователей на Яндекс Поиске в том числе интересует, стоит ли инвестировать в ретроградный Меркурий, инвестиции в вечное и что значит инвестировать в духовный рост.

Среди других необычных поисковых запросов — инвестиции в аттракционы, в банановую плантацию, в пасеку, в переработку лосося, в виниловые пластинки, в столовые приборы из серебра, в кладовки в новостройках, в микрозелень.

Ранее россияне рассказали, куда потратили бы 1 млн рублей.

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