Россияне хотят инвестировать в банановые плантации и ретроградный Меркурий

Россияне ищут неожиданные варианты, куда инвестировать. Пользователей на Яндекс Поиске в том числе интересует, стоит ли инвестировать в ретроградный Меркурий, инвестиции в вечное и что значит инвестировать в духовный рост. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Яндекса.

Среди других необычных поисковых запросов — инвестиции в аттракционы, в банановую плантацию, в пасеку, в переработку лосося, в виниловые пластинки, в столовые приборы из серебра, в кладовки в новостройках, в микрозелень.

Самыми популярными темами, которые встречались в запросах про инвестиции, стали недвижимость, акции, бизнес, золото и криптовалюта. Причем за последние пять лет интерес к золоту и криптовалюте в контексте инвестиций вырос — доля запросов с этими словами увеличилась на 24 и 45% соответственно по сравнению с 2019 годом. А вот интерес к остальным категориям, наоборот, упал.

Пять лет назад в топ-5 популярных слов, помимо акций, недвижимости и бизнеса, также входили проекты и квартиры. Десять лет назад в пятерку популярных тем, связанных с инвестициями, входили недвижимость, бизнес, строительство, золото и форекс.

Среди стран, про инвестиции в которые спрашивали пользователи, помимо России, в последний год наиболее популярными оказались США и Китай. Среди российских городов наибольший интерес в плане инвестиций был к Москве, Сочи и Санкт-Петербургу.

Пользователи задают и уточняющие вопросы про инвестиции, например ищут отзывы об инвестициях в мебельное производство, выгодные варианты [выгодно ли инвестировать в новостройки Твери]. Спрашивают также, стоит ли инвестировать во что-то [стоит ли инвестировать в кладовки в новостройках].

Исследование было проведено в феврале. Яндекс проанализировал, что спрашивали пользователи Поиска про инвестиции за последний год. Для этого аналитики компании изучили запросы к сервису со словами «инвестиции» или «инвестировать».

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