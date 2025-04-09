Авиабилеты до Армении существенно подорожали

Profi.Travel: авиабилеты до Армении из России подорожали за год на 20%

Стоимость авиабилетов из России в Армению выросла в цене на 20%, пишет Profi.Travel со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun.

Как отметили в компании, спрос на туры в Армению на предстоящие майские праздники существенно вырос относительно аналогичного периода 2024 года. В числе причин повышения спроса назвали отсутствие языкового барьера, возможность въехать в страну по российскому паспорту, разнообразие туров (гастрономические, обзорные, исторические).

По данным компании, в среднем российские туристы едут в Армению на пять дней и тратят на пакетный тур примерно 65 тысяч рублей на человека.

Во второй половине марта банк ВТБ представил результаты исследования, согласно которым почти 40% россиян, планирующих поездку по стране или за границу весной или летом, закладывают бюджет от 50 тыс. до 300 тыс. рублей в среднем на одного человека.

34% опрошенных потратят на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека, больше всего таких ответов респонденты дали в Приволжском округе (43%), Москве (39%) и Северо-Западном округе (33%). Около четверти респондентов хотят уложиться в сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, больше всего таковых на Дальнем Востоке (37%), в Уральском округе (28%) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%.