В текущем году продолжится рост российской экономики, однако темпы будут умеренными. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора.

«И наш прогноз, и прогноз правительства предполагает, что в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина указала, что те опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились.

По словам главы Центробанка, ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена ей законодательством и защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности.

Набиуллина подчеркнула, что среди прочего ключевая ставка поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста.

6 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. По ее словам, российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран — инициаторов санкций.

Американский политолог заявил о росте экономики России, несмотря на санкции.