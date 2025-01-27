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Один вид недвижимости подорожал в России на 20%

Sminex: элитное жилье в России повысилось в цене на 20,4%
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Элитная недвижимость подорожала в России по итогам прошлого года на 20,4%, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов компании Sminex.

Как сообщили аналитики компании, по итогам октября — ноября 2024 года медианная стоимость квадратного метра элитной недвижимости составила 2,69 млн рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года стоимость поднялась на 19,6%.

Среди факторов, влияющих на подорожание элитной недвижимости в 2024 году, директор по оценке компании Святослав Куланин назвал высокий спрос, рост курса валют, а также вывод новых девелоперских проектов.

В первой половине января управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал, что в начале 2025 года возможна стагнация цен на квартиры, а в перспективе пяти-семи месяцев их умеренное подорожание на 4-5%.

По его словам, динамика цен на рынке жилой недвижимости зависит от доступности жилищного кредитования. Сырцов предположил, что в 2025 году произойдет смягчение монетарной политики Центробанка.

Ранее стало известно, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

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