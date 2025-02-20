В Москве взлетели продажи одного типа жилья

Продажи квартир в элитных новостройках в Москве выросли по итогам 2024 года в 1,5 раза относительно показателей 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости Whitewill.

В компании Dataflat.ru также сообщили о росте количества сделок с элитными объектами недвижимости в столице — на 52% по сравнению с годом ранее.

В общей сложности, по данным компании, в прошлом году в Москве заключили около 1,2 тысячи сделок, в 2023 году — 787. Выросла и площадь реализованного жилья — с 98,2 тысячи «квадратов» до почти 146 тысяч.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что средняя цена за квадратный метр квартир в новостройках рядом с ВДНХ составляет 467,5 тыс. рублей. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в два раза — на 110%. Минимальная средняя цена за квадратный метр среди новостроек вблизи ВДНХ составляет 300,5 тыс. рублей, а максимальная — 643,4 тыс. рублей.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.