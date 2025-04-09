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Востоковед Кузнецов оценил влияние тарифов Трампа на торговлю РФ и Китая

Востоковед Кузнецов: торговая война США и КНР не сильно увеличит поставки в РФ
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Global Look Press

Торговая война Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики не сильно увеличит китайские поставки в Россию. Об этом телеканалу »РБК» заявил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов.

«Мы не ожидаем существенного роста экспорта в Россию или именно в страны БРИКС со стороны Китая в условиях нового витка тарифной войны между Китаем и США», — считает Кузнецов.

Он отметил, что Китай действительно будет пытаться заместить выпадающие экспортные объемы, чтобы не допустить закрытия производств, ориентированных на внешний рынок. При этом мгновенного падения китайского экспорта не ожидается из-за того, что высокотехнологичная продукция поставляется из Китая в США по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой закупки.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов на фоне увеличения объема пошлин со стороны США.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.

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«Тарифные войны» Трампа
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