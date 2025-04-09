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Бразилия начнет покупать у России один неожиданный продукт

«Ведомости»: Бразилия закупит российскую треску
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Бразилия закупит треску у России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя крупного рыбопромышленного холдинга K-Flot.

По его словам, на сегодняшний день уже начался процесс сертификации нового флота для соответствия требованиям бразильского департамента инспекции продукции животного происхождения (DIPOA).

Как отметил собеседник издания, первые отгрузки трески в Бразилию могут совершить до конца 2025 года. Этот факт подтвердил газете президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В каком именно объеме осуществят первую отгрузку — не сообщается.

На этой неделе пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что объем торговли между Россией и Китаем в первые два месяца 2025 года упал на 7,1% относительно аналогичного показателя 2024 года, до $34,68 млрд.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца сократился на 10,9%, до $14,95 млрд. Импорт из России в Китай уменьшился на 3,9%, до $19,73 млрд. Положительное сальдо России составило $4,78 млрд. За два месяца оно выросло на 41%.

Ранее стало известно, что один из ключевых партнеров России нарастит товарооборот с США.

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