Россияне рассказали, на что откладывают деньги

Большинство — 77,6% — опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка, а 22,4% респондентов пока что не делают этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Финуслуги», поступившие в «Газету.Ru».

На будущее своего ребенка откладывают 81% мужчин и 76% женщин. Половина (50%) из тех, кто пока не формирует таких накоплений, планируют начать это делать в будущем. При этом 11% респондентов собираются накопить капитал для ребенка к его совершеннолетию. Еще 35,5% сомневаются в том, что начнут делать накопления для детей, а 14,2% заявили, что откладывать на будущее ребенка не будут.

Причиной отсутствия накоплений на будущее детей большинство опрошенных (68,5%) назвали отсутствие свободных средств. 7,2% респондентов боятся обесценения своих сбережений из-за инфляции или финансовых потрясений. 6,1% признались, что вообще не думали о том, чтобы откладывать деньги на будущее ребенка. Еще столько же респондентов рассказали, что все свободные деньги сейчас уходят на погашение ипотеки, строительство дома и другие расходы на жилье. 1,1% опрошенных родителей считают, что дети должны будут сами позаботиться о своем финансовом благополучии.

Самым популярным инструментом для накопления средств на будущее детей являются вклады, куда планируют положить деньги 56,8% опрошенных. Еще 23,7% намерены инвестировать свои деньги в ценные бумаги, бизнес или недвижимость. Примечательно, что среди желающих формировать накопления с помощью банковских вкладов мужчин немного меньше, чем женщин (42% против 44%), тогда как предпочтение инвестированию отдают 22% мужчин и 17% женщин. Менее 2% респондентов рассказали, что будут хранить деньги наличными «под подушкой».

Про программу долгосрочных сбережений от государства (ПДС) знают почти половина респондентов (46,8%). В целях накоплений на ребенка ПДС намерены использовать около 46,7% опрошенных (среди мужчин 27% опрошенных выбрали этот ответ, среди женщин — 19%). После завершения программы долгосрочных сбережений 41% респондентов хотят потратить средства на образование детей, 37% — на их жилье, а 18,5% — использовать деньги в качестве финансовой подушки.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

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