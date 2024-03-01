США запретили ввоз несортированных алмазов из России

С 1 марта США запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом пишет РИА Новости.

Также страны G7 начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с началом календарной весны.

Американский минфин объявил о рестрикциях со стороны США в начале февраля. Запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы. С 1 марта власти США запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также затрагивает изделия с российскими бриллиантами, даже если их огранка произведена в третьих странах.

С 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников предупредил, что отказ от поставок российских камней может привести к изменениям статуса Бельгии как мирового центра алмазной торговли. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказывал мнение о том, что санкции Евросоюза не принесут пользы тем, кто их ввел, и Россия будет перенастраивать рынки сбыта, продолжая экспорт алмазов.

Ранее в Минфине заявили, что Россия развивает новые рынки сбыта алмазов.