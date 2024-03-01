Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США запретили ввоз несортированных алмазов из России

США с 1 марта запретили ввоз несортированных алмазов из России

close
100%
Depositphotos

С 1 марта США запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом пишет РИА Новости.
Также страны G7 начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с началом календарной весны.

Американский минфин объявил о рестрикциях со стороны США в начале февраля. Запрет на продукцию, ввозимую из РФ, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы. С 1 марта власти США запрещают импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Запрет также затрагивает изделия с российскими бриллиантами, даже если их огранка произведена в третьих странах.

С 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников предупредил, что отказ от поставок российских камней может привести к изменениям статуса Бельгии как мирового центра алмазной торговли. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказывал мнение о том, что санкции Евросоюза не принесут пользы тем, кто их ввел, и Россия будет перенастраивать рынки сбыта, продолжая экспорт алмазов.

Ранее в Минфине заявили, что Россия развивает новые рынки сбыта алмазов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами