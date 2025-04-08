В Германии призвали закупать газ из России и развивать торговлю с БРИКС

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала развивать экономические отношения между ФРГ и странами БРИКС, а также возобновить поставки российского газа в Германию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с газетой Bild.

«Если США облагают нас пошлинами, мы должны активизировать наши экономические связи с государствами БРИКС, если мы хотим выжить как страна-экспортер, большая доля создания добавленной стоимости в которой приходится на промышленность», — сказала политик.

Также она заявила, что ее стране необходимо «освободиться от цифровой и энергетической зависимости» от Соединенных Штатов. Вагенкнехт считает, что одним из вариантов достижения этой цели может стать возвращение к поставкам российского газа.

На прошлой неделе премьер федеральной земли Тюрингия в центре Германии Марио Фогт в интервью Der Berliner Zeitung допустил, что в будущем Россия снова будет поставлять газ ФРГ. Ему задали такой вопрос в связи с ростом цен на энергоносители. Фогт ответил, что возобновление поставок российского газа можно себе представить, но только после окончания конфликта на Украине.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.