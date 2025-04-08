На Украине оштрафовали банк Порошенко за отмывание доходов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал несколько местных банков за нарушения, связанные с отмыванием доходов. Об этом сообщили на портале регулятора.

Под ограничения попал Международный инвестиционный банк (МИБ) бывшего президента Украины Петра Порошенко. Нацбанк оштрафовал его на 20,5 млн гривен ($498 тыс.) за ненадлежащую проверку клиентов, а также за отсутствие информирования регулятора по запросам, связанным с законом о борьбе с легализацией преступных доходов.

Помимо этого, в список попали другие финансовые организации, среди которых «Украинский капитал», «Южный», Провекс-банк, Сенс-банк и «Львов». По неподтвержденной информации, Порошенко через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма и прибыль в размере 17-18% оставлял себе.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко. Также санкции введены против экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список рестрикций внесены предприниматель Константин Жеваго и бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее Порошенко оценил введенные Зеленским санкции: «кофе на заправке не могу купить».