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Названо количество миллионеров в Москве

Henley & Partners: количество миллионеров в Москве снизилось до 30 тысяч человек
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Pixabay

Количество москвичей, владеющих $1 млн, по состоянию на начало 2025 года было равно 30 тыс. человек, пишет агентство ТАСС со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании Henley & Partners.

Как отметили аналитики, с 2014 по 2024 год количество долларовых миллионеров в Москве упало на 25%. Если сравнивать с прошлым годом, то число владельцев миллиона долларов упало на 300 человек.

Людей, в чьем распоряжении находится $1 млрд, в Москве насчитали 23 человека. Кроме того, в Москве насчитали 178 граждан с состоянием свыше $100 млн. В прошлом году речь шла о 207.

Накануне «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более половины — 58% — опрошенных россиян знают о существовании налога на роскошь. 28% что-то слышали о налоге на роскошь, 13% — не знают о нем и 1% затруднились с ответом.

В настоящее время в России под налог на роскошь попадают автомобили дороже 10 млн рублей и недвижимость дороже 300 млн рублей. 34% опрошенных считают, что планку цены автомобиля для налога на роскошь надо поднять до 12-15 млн рублей.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.

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