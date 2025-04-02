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Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ

GIE: поступления СПГ в Европу с терминалов в марте стали рекордными
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Shutterstock

В марте в газотранспортную систему Европейского союза (ЕС) поступили рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает ТАСС.

По итогам марта потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,7 млрд кубов — это на 17% больше, чем в феврале, и на 19% больше, чем в марте 2024 года. Данные показатели стали рекордными за всю историю. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2023 года — 12,2 млрд кубических метров.

Всего за январь — март в газотранспортную систему ЕС поступило около 34 млрд куб. м СПГ — на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В феврале Евросоюз запретил импорт СПГ из России через терминалы, которые не подключены к единой системе объединения.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу необходимо отказываться от российского газа. Необходимо устранять лазейки, позволяющие торговать российским голубым топливом, заявила она.

Ранее стал известен главный в Европе покупатель российского газа.

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