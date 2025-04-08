Экономист назвал причину замедления инфляции в России

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о замедлении темпов инфляции в стране. По мнению эксперта, этому способствует укрепление рубля.

«Решающим фактором, на мой взгляд, стало укрепление рубля по отношению к иностранным валютам. Сначала мы наблюдали сильнейшее ослабление рубля, что вызвало рост потребительских цен и серьезно ударило по домохозяйствам. Теперь рубль укрепился, поэтому увеличение цен замедлилось», — пояснил Колташов.

При этом он отметил, что из-за торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, Россия вновь рискует столкнуться с ростом инфляции.

8 апреля на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава ЦБ сообщила, что замедление инфляции в России не останавливается.

По ее словам, такие выводы аналитики регулятора сделали на основании недельных данных по инфляции. Она назвала такой результат эффектом от высокой ключевой ставки.

Также Набиуллина заявила, что Банк России «очень переживает» из-за нахождения инфляции уже на протяжении четырех лет на уровне выше цели в 4%. Она оправдала такие данные тем, что в последние годы экономика России пережила много шоков.

Ранее в ЦБ заявили, что не рассчитывают на «бесконечный период» высокой ключевой ставки.