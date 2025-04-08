Набиуллина рассказала, о чем переживает Банк России

Набиуллина: ЦБ очень переживает, что уже четыре года инфляция выше цели

Банк России «очень переживает» из-за нахождения инфляции уже на протяжении четырех лет на уровне выше цели в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Она оправдала такие данные тем, что в последние годы экономика России пережила много шоков, в том числе пандемию коронавируса, начало перестройки российской экономики в 2022 году.

Также, завила председатель Центробанка, замедление инфляции в России не останавливается. По ее словам, такие выводы аналитики регулятора сделали на основании недельных данных по инфляции. Она назвала такой результат эффектом от высокой ключевой ставки.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Аналитик пояснил, что, если будет реальный прогресс в переговорах РФ-США и снятие санкций, рубль может быть намного крепче текущих значений, инфляция — ниже, а снижение ключевой ставки пойти быстрее. В этом сценарии средняя ключевая ставка может составить около 17%, уточнил эксперт.

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