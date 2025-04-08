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Российские банки заявили о скором снижении ключевой ставки из-за неэффективности

Президент Ассоциации банков РФ Тосунян: ключевая ставка скоро снизится
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ближайшей перспективе ключевая ставка начнет постепенно снижаться. Такой сценарий ожидается на фоне того, что ее повышение не привело к ожидаемому результату и оказалось неэффективным, не сумев сдержать разогнавшуюся инфляцию, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Высокая ключевая ставка не дала результата. Официальная инфляция составляет 9%, а личная инфляция – мы ее так называем, потому что она характеризует те затраты, которые несет на себе среднестатистический гражданин, составляет 15%», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что высокая ставка не привела к ожидаемому снижению инфляции до 4-6%, на фоне чего логично ее постепенное снижение. Эта тенденция уже начинает ощущаться по поведению банков – так, если раньше они старались привлечь клиентов высокими ставками на вклады, то сегодня эта ситуация меняется. Так, если раньше россиянам предлагали по 22-23%, то сегодня уже 20-21%.

«Я надеюсь, что тренд в сторону снижения будет устойчивый», — заключил специалист.

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о надежде регулятора на то, что период высокой ключевой ставки в России не будет бесконечным. А главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает, что ключевая ставка в России снизится до 16% до конца 2025 года. По словам эксперта, ключевую ставку «как раньше», ниже 10% в обозримой перспективе ждать не стоит — для этого необходимы существенные улучшения геополитической ситуации.

Ранее Набиуллина назвала пользу от повешения ключевой ставки.

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