Набиуллина назвала пользу от повышения ключевой ставки

ЦБ: без повышения ставки инфляция «ударила» бы по кошелькам граждан сильнее

Если бы Банк России не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, пишет агентство ТАСС.

Набиуллина также отметила работу правительства по развитию экономики. При этом Банк России находится в тесном взаимодействии с правительством, подчеркнула глава регулятора.

21 марта ЦБ третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Аналитик пояснил, что, если будет реальный прогресс в переговорах РФ-США и снятие санкций, рубль может быть намного крепче текущих значений, инфляция — ниже, а снижение ключевой ставки пойти быстрее. В этом сценарии средняя ключевая ставка может составить около 17%, уточнил эксперт.

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