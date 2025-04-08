Подросткам могут запретить самим открывать счета в банке

Государственная дума в мае рассмотрит в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации открывать подросткам счета только при наличии письменного согласия их родителя, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Если инициативу утвердят окончательно, банкам запретят открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что объем финансового мошенничества в России в 2025 году от 1,5 до 1,9 раза превысит результат 2024 года.

Он пояснил, что, помимо появления новых мошеннических схем, все предыдущие остаются работоспособными. Хотя на них попадается значительно меньшее количество граждан, число жертв не обнуляется, посетовал Балынин. По его словам, россиянам следует помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», госорганы в настоящее время инициативно никогда не вступают в контакт с гражданами по телефону, и при любом звонке оттуда правильным будет сразу положить трубку телефона.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о вирусе, потрошащем счета россиян.