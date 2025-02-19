«Мошенники потрошат счета без остатка»: Набиуллина рассказала об опасном вирусе для кражи денег

Глава ЦБ РФ Набиуллина сообщила о вирусе на смартфонах для кражи денег со счетов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в России распространяется шпионская программа типа SpyNote, которую мошенники устанавливают жертвам на телефон. Этот вирус может открывать банковские приложения и воровать деньги со счетов. По словам Набиуллиной, за последние полгода на его долю приходится около 40–50% хищений.

В России распространяется вредоносная программа типа SpyNote, которая может открывать банковские приложения. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этот вирус мимикрирует под разные безобидные программы. Мошенники с его помощью сначала наблюдают за телефоном, видят пароли и SMS-сообщения.

«Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ заявила, что распространение такого вируса — это опасная тенденция. По данным регулятора, в последние полгода при помощи него произошло примерно 40–50% хищений со счетов .

«Приложение некоторых банков надежно защищено от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — подчеркнула Набиуллина.

Кроме этого, по словам главы ЦБ, с октября 2025 года кредитные организации будут обязаны внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия. После этого у пользователей появится возможность прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию.

Что такое SpyNote?

SpyNote — это шпионская программа с функциями удаленного доступа. Она пользуется популярностью у злоумышленников, цель которых — платежные данные владельцев Android-устройств. SpyNote, например, часто используют телефонные мошенники, которые убеждают людей устанавливать программу на смартфоны под видом полезных приложений, чтобы впоследствии украсть данные от онлайн-банкинга.

«Сценарии атак с использованием и телефонного мошенничества, и троянцев могут быть разными. Если жертва установила зловред на своем устройстве, у нее могут либо украсть информацию, либо попытаться провести финансовые операции с использованием удаленного управления. Чтобы получить необходимые разрешения, злоумышленники могут связываться с человеком и <...> убеждать его, например, установить ПО, поделиться экраном или сообщить конфиденциальную информацию», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По данным компании, количество атак с использованием этого вируса и его модификаций в 2024 году выросло почти в девять раз по сравнению с 2023-м. «Лаборатория Касперского» также называет SpyNote одной из трех программ, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году.

Рекордная сумма хищений

Одновременно с этим в ЦБ России сообщили, что в 2024 году антифрод-системы банков предотвратили кражу 13,5 трлн рублей , отразив 72,17 млн попыток злоумышленников похитить средства.

Несмотря на это, мошенникам все же удалось украсть у клиентов кредитных организаций 27,5 млрд рублей. Это на 74% больше, чем годом ранее .

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«В общем объеме хищений основную долю составляют денежные средства, похищенные у клиентов — физических лиц», — отметили в регуляторе.

При этом, как рассказала Эльвира Набиуллина, многие банки занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов под предлогом, что человек, пусть и под влиянием обмана, но ведь сам перевел деньги.

«И нам пришлось здесь применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать, и мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция без согласия, а без добровольного согласия», — пояснила глава ЦБ.

При этом Набиуллина отметила, что многие кредитные организации стали передавать более корректные данные о мошенничестве в 85% случаев. И эта статистика лучше, чем год назад. В связи с этим глава регулятора отметила, что Центробанк продолжит работу в этом направлении, «индивидуально подтягивая качество данных у отстающих банков».