Россиян предупредили о почти двукратном росте финансового мошенничества

Объем финансового мошенничества в России в 2025 году от 1,5 до 1,9 раза превысит результат 2024 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если мы будем опираться на открытые данные ЦБ, то в 2024 году объем операций без добровольного согласия россиян превысил 27,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36% (рост в 1,75 раза). Набранные в прошлом году темпы роста по ущербу от финансового мошенничества будут оставаться крайне схожими и в 2025 году. Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей (это практически двукратный рост: в 1,9 раза)», — отметил экономист.

Он пояснил, что, помимо появления новых мошеннических схем, все предыдущие остаются работоспособными. Хотя на них попадается значительно меньшее количество граждан, число жертв не обнуляется, посетовал Балынин. По его словам, россиянам следует помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», госорганы в настоящее время инициативно никогда не вступают в контакт с гражданами по телефону, и при любом звонке оттуда правильным будет сразу положить трубку телефона. Экономист призвал не переходить по непонятным ссылкам — сейчас это очень опасно, так как на устройство может быть установлено вредоносное программное обеспечение.

По словам Балынина, мошенники наиболее часто активизируются в преддверии любых праздников — это связано с тем, что им проще замаскировать свой преступный умысел. Экономист добавил, что это касается не только тех праздников, которые являются красным днем календаря, но и Дня знаний, Последнего звонка, Масленицы, Дня семьи, любви и верности, профессиональных праздников. Балынин призвал уделять дополнительное внимание мероприятиям по профилактике финансового мошенничества на занятиях подростков в школе и дома.

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