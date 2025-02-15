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Пьяный мужчина жестоко избил дворника и бросил его в подъезде

В Петербурге коллега жестоко избил дворника
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Global Look Press

В Адмиралтейском районе Петербурга задержан мужчина, который устроил драку с дворником, спасти пострадавшего медики не смогли. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 13 февраля, в экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о драке коммунальных работников около жилого дома на Подольской улице. Мужчина, напавший на дворника, избил его и занес в подъезд.

Прибывший на место наряд полиции задержал зачинщика драки, им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Мужчина был пьян. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее в Подмосковье мужчине сломали нос из-за того, что не дал прикурить.

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