Центробанк поднял курсы доллара и евро почти на два рубля

ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на 8 апреля почти на 2 рубля

Центральный банк России повысил курс доллара на 8 апреля до 86,19 рубля. Об этом сообщает Банк России на своем сайте.

Это на 1 рубль 91 копейку выше показателя предыдущего дня. Официальный курс евро повысился на 1 рубль 79 копеек, до 94,7742 рубля.

Китайский юань подрос на 12 копеек, до 11,7286 рубля.

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко рассказал «Газете.Ru» в понедельник, 7 апреля, что на неделе 7–13 апреля курс доллара составит 84–87 рублей, а евро — 93–96 рублей. По его словам, на мировых валютных рынках повышена волатильность. Тимошенко уточнил, что давление на позиции доллара оказала торговая политика американского президента Дональда Трампа — введение пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Перспективы взаимного обмена торговыми пошлинами между США и ЕС могут добавить неопределенности и европейской валюте, уверен аналитик.

Ранее россиян предупредили о долларе по 100 рублей.