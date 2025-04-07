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Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

Финансист Тимошенко: курс доллара на этой неделе составит 84-87 рублей
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Алексей Никольский/РИА Новости

На неделе 7-13 апреля курс доллара составит 84-87 рублей, а евро — 93-96 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«На стороне рубля — традиционная сезонность и высокая ключевая ставка ЦБ РФ. При этом оптимизма российскому валютному рынку добавляют заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о вероятности снижения инфляции в ближайшие месяцы и возвращении ее к норме к концу года. Против рубля по-прежнему играет восстановление импорта и продолжающийся отток капитала. Позитивным фоном выступают новости о том, что нефтегазовые доходы РФ в минувшем марте значительно выросли относительно февраля. Также сохраняются перспективы дальнейшего развития ситуации с мирными переговорами», — отметил финансист.

По его словам, на мировых валютных рынках повышена волатильность. Тимошенко уточнил, что давление на позиции доллара оказала торговая политика Дональда Трампа — введение пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Перспективы взаимного обмена торговыми пошлинами между США и ЕС могут добавить неопределенности и европейской валюте, уверен аналитик. Он добавил, что в центре внимания мировых рынков — свежая экономическая статистика из США, где мартовский индекс деловой активности в секторе услуг ISM заметно снизился относительно февральских показателей и оказался значительно ниже прогнозируемого.

Тимошенко сказал, что мировые нефтяные цены, способные повлиять на расстановку сил на валютных рынках, также находятся под давлением тарифной политики США из-за возможного снижения спроса на «черное золото» у одного из основных ее покупателей — КНР. Ослабить цены на нефть может и решение ОПЕК+ увеличить добычи, заключил аналитик.

7 апреля к 10:50 мск доллар стоил 85,9 рубля, а евро — 95 рублей.

Ранее россиян предупредили о долларе по 100 рублей.

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