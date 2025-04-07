Американский миллиардер призвал Трампа одуматься

Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин, пишет агентство РИА Новости.

Как написал Экмана своей странице в соцсети X, у Трампа есть возможность взять тайм-аут на 90 дней, во время которого он может провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности. Кроме того, считает миллиардер, Трамп в состоянии привлечь триллионы долларов новых инвестиций в экономику США.

Предприниматель аргументировал свое предложение тем, что, по его мнению, урегулировать экономические разногласия с миром возможно «более мягким» способом.

7 апреля фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Китайские индексы обвалились в ответ на действия правительства КНР, которое 4 апреля объявило об ответе на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Было объявлено, что в Китае с 10 апреля начинают действовать пошлины в размере 34% на все американские товары.

Ранее Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США.