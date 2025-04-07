Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия почти полностью перешли на финансовые расчеты в нацвалютах

Мишустин: РФ и Белоруссия на 95% перешли на финансовые расчеты в нацвалютах
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российская Федерация и Республика Белоруссия в целях защиты общей торговли и инвестиций от незаконных санкций почти полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что Россия и Белоруссия защищают свою торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры.

По словам премьера, сегодня две страны более чем на 95% перевели финансовые расчеты в нацвалюты.

В январе прошлого года российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что у России и Белоруссии может появиться общая валюта. По его словам, в договоре 1999 года о создании Союзного государства такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами