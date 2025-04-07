Россия и Белоруссия почти полностью перешли на финансовые расчеты в нацвалютах

Мишустин: РФ и Белоруссия на 95% перешли на финансовые расчеты в нацвалютах

Российская Федерация и Республика Белоруссия в целях защиты общей торговли и инвестиций от незаконных санкций почти полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что Россия и Белоруссия защищают свою торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры.

По словам премьера, сегодня две страны более чем на 95% перевели финансовые расчеты в нацвалюты.

В январе прошлого года российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что у России и Белоруссии может появиться общая валюта. По его словам, в договоре 1999 года о создании Союзного государства такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.