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Стоимость потребительских кредитов в феврале снизилась

НБКИ: стоимость потребкредитов в феврале снизилась впервые с июля 2024 года
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в феврале 2025 года упала на 0,5% относительно января и составила 36%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как сообщили в бюро, снижение этого показателя в феврале произошло впервые с июля 2024 года. В НБКИ подчеркнули, что по сравнению с февралем 2024 года полная стоимость потребкредитов существенно выросла — на 8,7%.

Среди регионов-лидеров по выдаче потребкредитов существеннее всего показатель снизился в Краснодарском крае (-2,2%), Ростовской области (-1,7%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Республике Татарстан (-0,9%), а также Свердловской области (-0,9%).

В первой половине февраля кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых. По его мнению, текущая ключевая ставка в 21% является чрезмерно высокой для российской экономики и тормозит ее развитие, в том числе таких отраслей, как промышленность и строительство. Поэтому в дальнейшем повышать ставку становится опасно — это может привести к экономическому спаду, заключил Зайнуллин.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.

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