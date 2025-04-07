Стоимость биткоина опускалась ниже $75 тыс. впервые за пять месяцев

Стоимость биткоина впервые с 7 ноября опустилась ниже $75 тыс. Данные опубликовала площадка Binance.

По состоянию на 09:46 мск курс биткоина снизился на 10,01% и был на уровне $74,889 тыс. за монету. К 10:04 мск стоимость криптовалюты ускорила снижение и достигла отметки в $74,713 тыс. (-10,06%).

19 января курс биткоина опустился ниже $100 тыс. за монету на фоне запуска супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланией Трамп собственного мемкоина (криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента). До первой леди США мемкоин выпустил сам Трамп. В течение суток на торгах его капитализация увеличилась в девять раз и в моменте достигала $15 млрд.

Стоимость биткоина била рекорды в конце прошлого года после победы Трампа на выборах президента США. Политик активно выступает за развитие криптоиндустрии.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.