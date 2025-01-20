Биткоин опустился ниже $100 тысяч на фоне запуска криптовалюты жены Трампа

Биткоин упал до $99 тысяч на фоне запуска криптовалюты Мелании Трамп

Стоимость биткоина опустилась ниже $100 тыс. на фоне запуска мемкоина жены избранного президента США Дональда Трампа Мелании. Это следует из данных площадки Binance.

Так, по данным на 23:00 мск 19 января, стоимость криптовалюты достигла $106,422 тыс. К 04:00 мск 20 января цена биткоина опустилась до $99,08 тыс.

19 января Мелания Трамп вслед за мужем запустила свою криптовалюту — мемкоин $MELANIA.

По информации СМИ, в течение получаса с момента запуска капитализация валюты будущей первой леди составила около $4 млрд. Ее приобрели около 20 тыс. инвесторов. В то же время стоимость валюты Трампа обвалилась на 60%.

17 января Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. Как отметил портал Axios, неожиданный запуск его криптовалюты, приуроченный к «криптовалютному балу», проведенному политиком для представителей криптоиндустрии в Вашингтоне, вызвал сенсацию. За ночь стоимость монеты, позиционируемой как «единственный официальный мемкоин Трампа», выросла более чем на 600%, достигнув цены около $32.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.