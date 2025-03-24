Поставки российского угля начали останавливать из-за убытков

Доходность экспорта российского коксующегося угля в середине марта после роста в начале месяца снизилась на 7-10%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NEFT Research.

Как пишет газета, на фоне падения доходности некоторые российские компании даже приостановили поставки в Китай, поскольку экспорт приносит им убытки. Поводом для снижения доходов на товар стала как коррекция мировых котировок, так и укрепление рубля до многомесячных максимумов, отметили в NEFT Research.

На направлении Китая стоимость соответствующей продукции рухнула на 11,1%, а на западном направлении, которое поддерживают с помощью субсидий, — на 3,6% процента. Аналитики на сегодняшний день не видят причин для улучшения ситуации.

Как подчеркнул аналитик «БКС Инвестиции» Ахмед Алиев, отрицательная рентабельность для продаж угля из Кемеровской области (главный регион в России, где добывают этот ресурс) доходит до 20%. В связи с этим Алиев считает, что отрасли требуется немедленная поддержка.

Ранее стало известно, что два крупных покупателя российского угля сократили закупки.