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Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

Доцент Гиринский: работающим пенсионерам не положены надбавки для неработающих
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Существует три запрета, по которым пенсионеры не могут рассчитывать на получение выплат. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам собеседника агентства, прежде всего, представители льготной категории граждан не должны предоставлять неверные сведения о своей трудовой биографии, например, приписывая себе дополнительный стаж. Кроме того, указал Гиринский, недопустимо скрывать важную личную информацию.

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией», — заявил эксперт.

При этом, пояснил эксперт, это обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех, кто получает страховую пенсию.

Третье правило касается работающих пенсионеров. По словам Гиринского, нельзя заниматься трудовой деятельностью, получая при этом надбавки для неработающих. Ответственность за нарушение определяет суд, исходя из обстоятельств дела, вернуть переплату в любом случае придется, заключил доцент.

В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов сообщил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля. Речь идет в том числе о выплатах по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях, которые с 1 апреля изменят «жизнь миллионов людей».

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