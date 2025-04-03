Медведев рассказал об опасности пошлин Трампа для мира

Последствия от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин будут глобальными, против американских товаров введут встречные тарифы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые.

Медведев напомнил, что Россия почти не торгует с США, как и с Европейским союзом из-за санкций, поэтому на ее экономику эти пошлины не сильно повлияют. Тем не менее политик отметил, что российская экономика не стоит на месте, в первом квартале текущего года ее рост составил около 3%. В связи с этим он предложил не суетиться, присесть на берегу и ждать, когда мимо России проплывет «разлагающаяся» экономика Европейского союза.

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.