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Медведев рассказал об опасности пошлин Трампа для мира

Медведев предрек глобальные последствия для мировой экономики от пошлин Трампа
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Последствия от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин будут глобальными, против американских товаров введут встречные тарифы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые.

Медведев напомнил, что Россия почти не торгует с США, как и с Европейским союзом из-за санкций, поэтому на ее экономику эти пошлины не сильно повлияют. Тем не менее политик отметил, что российская экономика не стоит на месте, в первом квартале текущего года ее рост составил около 3%. В связи с этим он предложил не суетиться, присесть на берегу и ждать, когда мимо России проплывет «разлагающаяся» экономика Европейского союза.

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.

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