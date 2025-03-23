Многие молодые жители Германии не понимают, как избежать долгов в будущем после решения правительства отменить лимит госдолга и увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает Welt.

Собеседник издания Леон Армтропф выразил разочарование, отметив, что конфликты, климатические проблемы и высокие налоговые обязательства лишают его и его сверстников каких-либо перспектив. Он подчеркнул, что они оказались в сложной ситуации.

Согласно материалу Welt, молодым немцам предстоит выплачивать огромные долги, которые разрешили накапливать законодатели. Журналисты также отмечают, что, если молодежи повезет, то изменение климата, которое уже стало частично необратимым, приведет к опустошению Германии. В противном случае молодым немцам придется выплачивать долги бесконечно.

18 марта бундестаг большинством голосов одобрил поправки в конституцию, предложенные блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), чтобы увеличить инвестиции в оборону и инфраструктуру. Парламент решил ограничить действие механизма, известного как «долговой тормоз», который ранее сдерживал крупные заимствования правительства. Примечательно, что до победы на выборах в бундестаг лидер ХДС Фридрих Мерц выступал против таких изменений.

Ранее в Германии призвали «верить» в восстановление отношений с Россией.