Депутаты Госдумы поспорили о скором повышении пенсионного возраста

Российские власти не собираются рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста для граждан, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее заявление депутата Михаила Делягина.

«Нет, российские власти не собираются рассматривать такой вопрос [о повышении пенсионного возраста для граждан]. На повестке в Госдуме такой вопрос не стоит. Кроме того, я хочу напомнить, в том числе моему коллеге Делягину, о том, что у нас еще не закончен переходный период по ранее внесенным изменениям в пенсионное законодательство. То есть переходный период идет до 2028 года. И планов по дополнительному увеличению пенсионного возраста в России нет. Высока вероятность, что мы увеличим возраст молодежи в России до 44 лет, но это никаким образом не повлечет за собой какие-либо увеличения пенсионного возраста», — отметила Бессараб.

Депутат Госдумы Михаил Делягин 31 марта высказал предположение о возможном повышении пенсионного возраста в России до 70 лет и старше. Делягин связал это с инициативами Министерства здравоохранения, в частности, с предложением расширить возрастные границы молодежи до 44 лет. По его мнению Делягина, такие изменения могут служить подготовкой к дальнейшему увеличению пенсионного возраста, позволяя оставлять людей на работе и в 70 лет, и даже в более старшем возрасте.

Ранее депутат поддержала увеличение возраста молодежи в России до 44 лет.