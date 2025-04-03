Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты Госдумы поспорили о скором повышении пенсионного возраста

Депутат Бессараб: власти не будут рассматривать повышение пенсионного возраста
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти не собираются рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста для граждан, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее заявление депутата Михаила Делягина.

«Нет, российские власти не собираются рассматривать такой вопрос [о повышении пенсионного возраста для граждан]. На повестке в Госдуме такой вопрос не стоит. Кроме того, я хочу напомнить, в том числе моему коллеге Делягину, о том, что у нас еще не закончен переходный период по ранее внесенным изменениям в пенсионное законодательство. То есть переходный период идет до 2028 года. И планов по дополнительному увеличению пенсионного возраста в России нет. Высока вероятность, что мы увеличим возраст молодежи в России до 44 лет, но это никаким образом не повлечет за собой какие-либо увеличения пенсионного возраста», — отметила Бессараб.

Депутат Госдумы Михаил Делягин 31 марта высказал предположение о возможном повышении пенсионного возраста в России до 70 лет и старше. Делягин связал это с инициативами Министерства здравоохранения, в частности, с предложением расширить возрастные границы молодежи до 44 лет. По его мнению Делягина, такие изменения могут служить подготовкой к дальнейшему увеличению пенсионного возраста, позволяя оставлять людей на работе и в 70 лет, и даже в более старшем возрасте.

Ранее депутат поддержала увеличение возраста молодежи в России до 44 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами