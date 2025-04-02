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В Госдуме объяснили, зачем россиянам перерабатывать 240 часов в год

Депутат Бессараб заявила, что россиян нельзя заставить работать сверхурочно
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Никто не имеет права заставить россиян работать сверхурочно, для работодателей в таких случаях предусмотрена административная ответственность, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала информацию о подготовке поправок, увеличивающих лимит переработок до 240 часов в год.

«Заставлять сверхурочно работать никто не имеет права, его не дает Трудовой кодекс. Более того, ответственность работодателя за такое намерение прописана в административном кодексе. Сами споры, дискуссии вокруг этой темы идут уже достаточно давно. Сегодня Федерация независимых профсоюзов России, представляя одну из сторон комиссии по социально-трудовым отношениям и понимая, что страна нуждается в кадрах, предлагают такую конструкцию — оставить на усмотрение отраслевых трехсторонних комиссий возможность самостоятельно принять решение. Там, где это необходимо, например, на производственных предприятиях или в оборонно-промышленном комплексе ввести такую возможность. Опять-таки это три стороны – работодателя, работников, предприятий, РСПП или ассоциаций предприятий – профсоюзы, правительство с включением профильного министерства и органы исполнительной власти.», – сказала она.

Депутат добавила, что изначально за первые 120 часов переработок планировалось доплачивать сотрудникам в полуторном размере, а за оставшиеся – в двойном. Бессараб назвала такой подход неприемлемым из-за нагрузки.

«Сегодня у нас в трудовом законодательстве прописано, что первые два часа оплачиваются в полуторном размере дневные, а повторные два часа в двойном размере. Мы не считаем, сколько всего отработано часов за год, а считаем ото дня – нагрузка и интенсивность труда увеличиваются. С одной стороны, хотелось бы все-таки не принимать такое решение, потому что объективно 240 часов рабочего времени, если распределить на 247 рабочих дней календарных в 2025 году, это фактически девятичасовой рабочий день. С другой – система внутреннего совместительства у нас есть, институт такой действует. Работодатель может заключить договор с работником и на условиях внутреннего совместительства, выплачивая ему заработную плату, привлекать его к работе. Но профсоюзы также обращают внимание, что при сверхурочной работе часы оплачиваются в полуторном или двойном размере, а при внутреннем совместительстве — в одинарном размере. Нам предстоит очень серьезное обсуждение с тем, чтобы не допустить ухудшения условий рабочего времени для работников, с другой – именно соблюсти баланс интересов, который сегодня возник в обществе», – заключила она.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития и Минтруд подготовили проект поправок в трудовой кодекс, которые предусматривают увеличение нормы сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год, определяют порядок переработок и упрощают процедуру увольнения. Также поправки отменяют ограничения на сверхурочную работу в течение двух дней подряд, но при этом переработки не должны превышать четырех часов в день. Отмечается, что прежде чем соглашаться на сверхурочную работу свыше 120 часов в год, работники должны будут проходить медосмотр и диспансеризацию.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.

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