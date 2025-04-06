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ВАРПЭ рассказала об импорте рыбы из недружественных стран

ВАРПЭ: доля импорта рыбы из недружественных стран составила 2,28%
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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Доля российского импорта рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28%, или менее 6,5 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Основной объем «недружественного» импорта приходится на Южную Корею. Также поставки идут из Тайваня и других государств», — говорится в сообщении.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что санкции и ограничения рыбного импорта из недружественных стран, введенные российской стороной, положительно влияют на рыбную отрасль страны. Он отметил, что в сфере произошло перестроение производственных цепочек и логистики, благодаря чему расширился ассортимент сырья.

До этого стало известно, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что если полностью запретить импортировать в Европу рыбу из России, то может возникнуть дефицит таких популярных продуктов, как рыбные палочки.

В конце января Зверев тоже говорил о том, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы поставок из РФ. По его словам, Евросоюз — главный потребитель белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая.

Ранее в Дании не захотели видеть фарерскую рыбу на прилавках в России.

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