Санкции против России могут привести к дефициту рыбных палочек в ЕС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что если полностью запретить импортировать в Европу рыбу из России, то может возникнуть дефицит таких популярных продуктов, как рыбные палочки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выпущенный организацией в феврале обзор мирового рыбного рынка.

В документе отмечается, что такие антироссийские меры, которые сейчас обсуждаются ЕС, в первую очередь ударят по Германии, крупнейшему импортеру российской рыбы и морепродуктов в регионе. Это приведет не только к дефициту рыбных продуктов, но и скажется на количестве рабочих мест в пищевой промышленности.

В конце января президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев тоже говорил о том, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы поставок из РФ. По его словам, Евросоюз — главный потребитель белой рыбы в мире и этот рынок сильно зависит от российского импорта трески и минтая. Он отметил, что санкции против РФ уже привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя.

Ранее в Дании не захотели видеть фарерскую рыбу на прилавках в России.