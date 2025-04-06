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Эксперт рассказал, какая 200-рублевая банкнота стоит два миллиона

Нумизмат Якушечкин: 200-рублевая купюра с Крымом оценивается в два миллиона
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Владимир Трефилов/РИА Новости

200-рублевая банкнота России, на аверсе и реверсе которой изображен Крым и памятники полуострова, оценивается в два миллиона рублей. Причину такой стоимости объяснил нумизмат Александр Якушечкин в беседе с РИА Новости.

«‎На лицевой стороне, справа, над QR-кодом имеется изображение античного храма. На стандартной купюре там видно пять колонн. Но на продаваемой купюре видна часть еще одной колонны. Именно эти купюры и продают гораздо дороже», — сказал специалист.

По словам Якушечкина, это смещение банкноты при печати. На клише, на самом деле, изображено шесть колонн, однако правая не должна входит в область печати, согласно стандарту, объяснил он.

Он также добавил, что редкие разновидности есть и у обычных российских монет. Нумизмат высказал мнение, что стоимость таких купюр в сети явно завышена.

В конце марта этого года сообщалось, что в России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО).

В октябре прошлого года Банк России выпустил золотую монету номиналом 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Ее тираж составил до 100 тысяч штук, диаметр — 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамм, проба — 999.

Ранее Центробанк РФ выпустил новую серию золотых монет «Георгий Победоносец».

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