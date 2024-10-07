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ЦБ выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей

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Банк России

Банк России выпустил золотую монету номиналом 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению Центробанка, инвестиционная монета выпущена тиражом до 100 тысяч штук, ее диаметр — 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамм, проба — 999.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, а на оборотной — рельефное изображение Георгия Победоносца, который верхом на коне поражает змея копьем.

В конце сентября Центральный банк России выпустил памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане». Всего ЦБ выпустил три варианта монеты. Один из них представлен номиналом три рубля и выполнен из серебра. Второй вариант монеты изготовили из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Третий — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Ранее Банк России выпустил новую монету к юбилею города-миллионника.

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