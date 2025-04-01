Дарье Треповой придется шить военную форму, чтобы расплатиться с долгами

Дарья Трепова, которая стала исполнителем теракта против российского военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге в 2023 году, задолжала государству почти 270 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Долг состоит из двух частей: — 96 тыс. рублей взносов за статус индивидуального предпринимателя и 170 тыс. рублей за неоплаченные коммунальные платежи.

«Чтобы погасить долги, Треповой придется минимум два года работать в швейном цеху колонии ИК-2 в Мордовии — шить армейскую форму за 22 440 рублей в месяц», — сообщает издание.

При этом издание уточнило, что несколько других женщин-заключенных ИК-2 в Мордовии судились из-за подобных долгов и выигрывали у государства на основании того, что не могут их выплатить, находясь в заключении.

Кроме того, Дарья Трепова должна выплатить почти 16 млн рублей за ущерб от теракта.

Гражданские иски к Треповой и укрывшему ее после теракта Дмитрию Касинцеву подали 21 потерпевший. Общая сумма требований превысила 50 млн рублей.

Ранее стало известно о долгах Треповой по ЖКХ.