США приобрели у России максимальное количество одного драгоценного металла

США в феврале приобрели у России максимальное за последние четыре месяца количество платины, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской таможенной службы.

Речь идет сумме в $91,8 млн. Импорт этого драгоценного металла рос три месяца подряд. В феврале он вырос на 8,3%. Таким образом РФ смогла удержать за собой второе место среди поставщиков платины на американский рынок.

На первом месте расположила ЮАР, которая довела поставки до $364,2 млн, а на третьем — Италия, чей экспорт в США вырос в 7,3 раза — почти до $55 млн. Закупки этого металла у Индии упали в 25 раз, у Великобритании в 7 раз, в Японии — вдвое.

На этой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что импортные импортные пошлины США приведут к росту инфляции и падению цен на нефть.

По ее словам, таким образом многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. Рокотянская добавила, что, в первую очередь, речь может идти об американских газе, нефти и нефтепродуктах. Финансист не исключила, что некоторые страны могут объявить ответные меры, например, Китай.

Ранее стало известно, что Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем.