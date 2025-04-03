Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи

Восемь стран ОПЕК+ будут каждый месяц проводить встречи для оценки рынка

Восемь стран ОПЕК+ будут каждый месяц проводить встречи для оценки рынка добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба ОПЕК.

В эти восемь стран входят: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

«Восемь стран встретятся 5 мая, чтобы принять решение об уровнях добычи в июне», — говорится в сообщении.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее в беседе с «Газетой.Ru» прогнозирует, что цены на баррель Brent вырастут до $90 после увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

С 1 апреля страны объединения начнут наращивание добычи нефти. Согласно последним решениям альянса, планируется постепенно увеличивать добычу нефти в течение 18 месяцев — до сентября 2026 года. Ежемесячный прирост добычи составит примерно 130–140 тыс. баррелей в сутки. В последнее время баррель нефти марки Brent стоил чуть более $73.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.