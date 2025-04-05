Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия может ответить на пошлины Трампа против ЕС выводом своего золотого запаса

ФРГ обсуждает вывод из США 1200-тонного запаса золота в ответ на пошлины Трампа
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Германия рассматривает возможность забрать из США 1200 тонн своего золота на сумму в €113 млрд в качестве ответа на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины в отношении Евросоюза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Германия рассматривает возможность изъятия огромного запаса золота из хранилища в Нью-Йорке из-за опасений по поводу непредсказуемой политики Дональда Трампа», — говорится в материале.

Золотой запас ФРГ является вторым в мире по величине после запасов Соединенных Штатов. Берлин хранил его в подземном хранилище Федеральной резервной системы США на Манхэттене в течение десятилетий.

Теперь высокопоставленные деятели консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая должна возглавить следующее правительство Германии, обсуждают возможность забрать золото из-за того, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее сообщалось, что Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами