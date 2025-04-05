Германия может ответить на пошлины Трампа против ЕС выводом своего золотого запаса

ФРГ обсуждает вывод из США 1200-тонного запаса золота в ответ на пошлины Трампа

Германия рассматривает возможность забрать из США 1200 тонн своего золота на сумму в €113 млрд в качестве ответа на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины в отношении Евросоюза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Германия рассматривает возможность изъятия огромного запаса золота из хранилища в Нью-Йорке из-за опасений по поводу непредсказуемой политики Дональда Трампа», — говорится в материале.

Золотой запас ФРГ является вторым в мире по величине после запасов Соединенных Штатов. Берлин хранил его в подземном хранилище Федеральной резервной системы США на Манхэттене в течение десятилетий.

Теперь высокопоставленные деятели консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая должна возглавить следующее правительство Германии, обсуждают возможность забрать золото из-за того, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее сообщалось, что Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран.