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Путин передал во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

Путин передал АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе»
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что группе компаний передаются 15,8 млрд обыкновенных акций и 92,9 тыс. привилегированных акций.

В августе сообщалось, что правкомиссия 20 июня отказала Efes в приобретении доли AB InBev в их СП AB InBev Efes BV. Эта компания управляет российским бизнесом партнеров через «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд» и другие фирмы.

По данным KPMG, стоимость российских активов AB InBev Efes BV — $1,1-1,3 млрд. В 2022 году выручка предприятия выросла на 11,4% до 108,6 млрд руб., чистая прибыль — до 16,7 млрд руб. Было произведено 23,2 млн гл пива.

К концу октября 2024 года турецкая Anadolu Efes согласовала с бельгийским партнером AB InBev план действий. Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе.

Ранее в бельгийской Heineken объявили об убытках в 2024 году.

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