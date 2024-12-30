Путин передал во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

Президент России Владимир Путин передал компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что группе компаний передаются 15,8 млрд обыкновенных акций и 92,9 тыс. привилегированных акций.

В августе сообщалось, что правкомиссия 20 июня отказала Efes в приобретении доли AB InBev в их СП AB InBev Efes BV. Эта компания управляет российским бизнесом партнеров через «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд» и другие фирмы.

По данным KPMG, стоимость российских активов AB InBev Efes BV — $1,1-1,3 млрд. В 2022 году выручка предприятия выросла на 11,4% до 108,6 млрд руб., чистая прибыль — до 16,7 млрд руб. Было произведено 23,2 млн гл пива.

К концу октября 2024 года турецкая Anadolu Efes согласовала с бельгийским партнером AB InBev план действий. Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе.

Ранее в бельгийской Heineken объявили об убытках в 2024 году.