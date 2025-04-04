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Суд взыскал с бизнесмена Митюшова промышленные активы в Башкирии

Суд обратил имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова в доход государства
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд Башкирии взыскал с бывшего топ-менеджера ООО «Газпром нефтехим Салават» Алексея Митюшова в доход государства акции и доли в промышленных предприятиях Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить», — заявила судья.

Генпрокуратура в иске от 24 января 2025 года требовала взыскать в доход РФ акции и доли промышленных предприятий Башкирии с экс-топ-менеджера.

В начале марта «Газета.Ru» писала, что двух топ-менеджеров обвиняют в выведении 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават». Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов заключали выгодные контракты между корпорацией и своими же компаниями, а затем переводили деньги за границу или вкладывали их в российский бизнес. При этом Митюшов — гражданин Литвы — незаконно взял под контроль стратегически важные российские компании.

Ранее Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора.

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