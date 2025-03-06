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Россиян предупредили о резком росте числа нелегальных кредиторов

Экономист Люкшин: число черных кредиторов вырастет на 10% по итогам 2025 года
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Павел Бедняков/РИА Новости

Число нелегальных кредиторов, которые работают без лицензии ЦБ и выдают россиянам займы под 1000% годовых, вырастет на 10% по итогам 2025 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин.

«Количество нелегальных кредиторов на рынке может увеличиться примерно на 10% по итогам 2025 года. Объем рынка нелегального кредитования по итогам 2025 года при текущих условиях может увеличиться примерно на 10–15%. Количество и объемы легально выданных кредитов из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам сокращаются, а банки отклоняют 95 заявок из 100. В таких условиях растет вероятность обращения граждан не только в микрофинансовые организации, но и к нелегальным кредиторам», — отметил экономист.

По данным ЦБ, в 2024 году был выявлен 1 531 субъект с признаками нелегальной кредитной деятельности, что на 19% меньше по сравнению с 2023 годом. Снижение числа выявленных нелегальных кредиторов может быть связано с усилением мер по их выявлению и пресечению деятельности, а также с повышением финансовой грамотности населения. Однако, несмотря на это, нелегальные кредиторы продолжают действовать, представляя серьезную угрозу для потребителей финансовых услуг. Последние данные об объеме рынка нелегального кредитования в России датированы 2018 годом, тогда он составил 115 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы запретить себе кредиты.

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