Каждая вторая новостройка в России сдается позже срока

Ъ: 48,4% новостроек в России в первом квартале 2025 года сдали позже срока

Почти половину всех новостроек в России — 48,4% — в январе — марте сдали позже срока, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Как пишет газета, значение первого квартала оказалось максимальным за последние четыре года. Предыдущий антирекорд был поставлен в январе — марте 2021 года. Тогда в эксплуатацию сдали позже заявленного срока 51% жилья.

Причинами срыва сроков чаще всего становятся перебои с поставками зарубежных материалов и оборудования, смена поставщиков и генподрядчиков, а также проблемы с финансированием, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Девелоперы балансируют на грани рентабельности и иногда намеренно откладывают сдачу объектов.

Газета подчеркивает, что на девелоперов оказывает давление еще и действующий уже больше года мораторий правительства на выплату неустоек дольщикам за срыв сроков передачи ключей от квартир.

Во второй половине марта Telegram-канал Mash написал, что офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около 100 человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево».

Владельцы квартир рассказали каналу, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах. Но представитель «Самолета» откладывал встречи для передачи ключей, ссылаясь на то, что дома не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты пока не работают.

Ранее стало известно, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».