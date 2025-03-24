Россиян предупредили о резком подорожании еды из автоматов

Стоимость готовых блюд в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах вырастет в среднем на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» основатель сети бесконтактных микромаркетов «ВремяЕсть» Алексей Шерстов.

«Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики. Самый значительный скачок цен за последние годы был зафиксирован в 2022 году, когда стоимость продукции в некоторых категориях выросла на 20–70%. Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции. Однако компании, работающие в сфере вендинга и микромаркетов, могут сдерживать рост цен на определенные товары за счет стабильного спроса, работы с поставщиками и оптимизации закупок», — отметил эксперт.

По оценке Шерстова, спрос на готовую еду продолжит расти «двузначными темпами» в ближайшие два-три года. Среди ключевых факторов тенденции эксперт назвал нехватку времени у потребителей, расширение ассортимента недорогих блюд в супермаркетах и офисных микромаркетах, развитие доставки готовых рационов и возвращение сотрудников в офисы.

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