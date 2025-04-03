Названо число недовольных ремонтом в новостройках россиян

Подавляющее большинство купивших квартиру в новостройках оказались недовольны сделанными застройщиком отделочными работами, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков сертификации новостроек Urban Grade.

По данным компании, ремонт квартир в новостройках возмутил 93% респондентов. 72% из них жалуются на неисправности окон. В 37% случаев при осмотре квартиры обнаруживается кривизна стен и полов. 35% опрошенных заметили плохую вентиляцию в помещениях.

Кроме того, 22% участников исследования из числа новоселов жалуются на протечки, проблемы с дверными конструкциями (20%) и неполадки с электричеством (10%).

На этой неделе компания «Росгосстрах» и маркетплейс Финуслуги представили результаты совместного исследования, согласно которым почти две трети опрошенных россиян (65%) хотят купить недвижимость в этом году. Из желающих купить квартиру 57% респондентов нацелились на новостройки, 34% хотят купить готовое жилье, а 8% присматривают себе домик за городом.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир.