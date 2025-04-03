Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число недовольных ремонтом в новостройках россиян

Urban Grade: 93% россиян недовольны качеством ремонта в новостройках
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Подавляющее большинство купивших квартиру в новостройках оказались недовольны сделанными застройщиком отделочными работами, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков сертификации новостроек Urban Grade.

По данным компании, ремонт квартир в новостройках возмутил 93% респондентов. 72% из них жалуются на неисправности окон. В 37% случаев при осмотре квартиры обнаруживается кривизна стен и полов. 35% опрошенных заметили плохую вентиляцию в помещениях.

Кроме того, 22% участников исследования из числа новоселов жалуются на протечки, проблемы с дверными конструкциями (20%) и неполадки с электричеством (10%).

На этой неделе компания «Росгосстрах» и маркетплейс Финуслуги представили результаты совместного исследования, согласно которым почти две трети опрошенных россиян (65%) хотят купить недвижимость в этом году. Из желающих купить квартиру 57% респондентов нацелились на новостройки, 34% хотят купить готовое жилье, а 8% присматривают себе домик за городом.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами