Россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото

Экономист Скапенкер: не стоит вкладываться в золото меньше чем на год

Россиянам не стоит вкладываться в золото меньше чем на год-полтора, заявил «Газете.Ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер.

«Золото — актив, который столетиями сохраняет свою ценность, и ценность эта только растет. Но многие ли инвесторы рассматривают столетний горизонт инвестирования? Надо понимать, что в зависимости от ситуации в экономике в целом и на финансовом рынке в частности в горизонте нескольких месяцев золото вполне может дешеветь. Поэтому вкладываться в него меньше чем на год-полтора, точно не имеет смысла», — подчеркнул экономист.

Скапенкер пояснил, что при выборе золота в качестве вложений стоит понимать, что его цена может значительно упасть, и не получить в таком случае убыток можно будет лишь одним путем — ждать, когда ценовой тренд развернется и золото снова подорожает.

Экономист посоветовал россиянам открывать обезличенные металлические счета в банках и покупать на них золото. Но эксперт предостерег, что такие счета не попадают под действие системы страхования вкладов, и призвал задуматься о выборе надежного банка.

По состоянию на 20 февраля 2025 года, стоимость золота достигла рекордного уровня, приблизившись к отметке $2941 за тройскую унцию (около 31 грамма) (+12% с начала года). Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото в течение года. Goldman Sachs повысил свой прогноз, ожидая, что к концу 2025 года цена достигнет $3100 за унцию, с возможным пиком до $3300 при сохранении текущей геополитической неопределенности. UBS также прогнозирует рост цен до $3200 в этом году.

Основными факторами, способствующими росту цен на золото, являются повышенный спрос со стороны центральных банков, особенно в развивающихся странах, таких как Китай, а также глобальная экономическая неопределенность, усиленная введением новых тарифов и торговых барьеров.

Ранее сообщалось, что треть россиян потратили свои накопления в 2024 году.